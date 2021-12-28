Saldırgana ateş açan ABD polisi 14 yaşındaki çocuğu öldürdü
ABD’nin Los Angeles kentinde alışveriş merkezindeki bir saldırgana ateş açan polis, 14 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Polis departmanı 23 Aralık’ta yaşanan olayın görüntülerini paylaşırken ateş açan polis hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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