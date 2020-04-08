Salgın sonrası küresel dengeler: Dünya siyasetinde kim öne çıkacak?
Yeni tip corona virüs salgını sonrasında dünya, yeni siyasi ve ekonomik döneme girecek. Çoğu akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı bu dönemde siyasi dengelerin değişebileceğini, küresel ekonomik düzenin yeniden yapılanabileceğini öngörüyor. Bu süreçte hangi ülkelerin siyasi liderliği öne çıkacak? Hangi uluslararası kurumların görevleri, etkisi ve yetkinliği tartışımaya açılacak? Tüm bu soruların yanıtlarını NTV Dış Haber Müdürü Ahmet Yeşiltepe iki uluslararası ilişkiler uzmanı ile görüştü, değerlendirdi.
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08.04.2020 - 16:49| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 17:56
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