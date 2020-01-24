Salgından korkutan görüntüler (Sosyal medyada hasta görüntüleri yayınlanıyor)

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, hızla yayılmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Çin'deki hastanelerin hastalara yetişemediğini, sokakta fenalaşan insanların birer birer yere yığıldığını gösteriyor.

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