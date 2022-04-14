Şangay’da yaşayan Türk: Bir aydır karantinadayız

Çin’in ‘‘sıfır vaka’’ politikası nedeniyle 28 Mart’tan bu yana tam kapanma uyguladığı Şangay’da halk, özellikle gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor. Şangay’ın bazı bölgelerinde karantina 30 gündür sürüyor. Şehirdeki son durumu Şanghay’da yaşayan avukat Onur Sabri Durak, NTV’ye anlattı. (Haber:Deniz Tüysüz)
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