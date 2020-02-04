Şanghay sessizliğe büründü

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Çin'in Şanghay kenti, corona virüs salgını sonrasında sessizliğe büründü. Yaklaşık 25 milyon kişinin yaşadığı kentte çoğu işletme geçici olarak kepenk kapattı. İnsanlarsa salgın nedeniyle evlerinden çıkmıyor. Şanghay'da çekilen bu videolar, kentteki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

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