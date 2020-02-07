Şanghay'da virüs karantinasında yaşayan Türk akademisyen NTV'ye konuştu
Wuhan'da başlayıp Çin geneline yayılan yeni corona virüsü salgını ülkenin 25 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri olan Şanghay'da da hayatı durdurdu. Sokaklarım boş olduğu kennte halk zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Şanghay'da yaşayan Türk vatandaşı Akademisyen Nurettin Akçay da virüs esareti yaşayanlar arasında bulunuyor. Akçay kentteki son durumu NTV yayınında aktardı.
NTV Haber 07.02.2020 - 13:41| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 14:04
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