Şarkı söyleyerek covid testi mümkün mü?

Hollanda'da Corona testi yaptırmak istiyorsanız artık boğazınızdaki pamuklu çubukla sık sık rahatsız edici bir prosedüre girmek zorunda değilsiniz. Kısa bir şarkı ya da yüksek sesli bir çığlık yeterli olabilir. 30 saniyede tamamlanan testin başarı oranı iddiaya göre yüzde 100.
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NTV 25.02.2021 - 12:35| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 12:47
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