Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Türkçe konuştuğu anları paylaştı

Kıbrıslı Türk Şarkıcı Eylem, yarınki erken seçime hazırlanan İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ı evinde konuk etti. Johnson'a Türk Kahvesi ikram eden Eylem, Johnson'ın Türkçe konuştuğu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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