Satırlı hırsızı toz beziyle kaçırdığı anları anlattı

Hollanda’da bir fırına giren satırlı hırsızı toz beziyle kovalayan Latife Peker, ‘‘Görüntüleri izleyince yaptıklarıma inanamadım’’ dedi. Maskeli birinin dükkana girdiğini görünce kendisine şaka yapıldığını zanneden Peker, hırsız olduğunu anlayınca müdahale ettiğini söyledi ve ‘‘Geçmiş olsun, iyi yaptın diyerek arayan arayana... Çiçek bile getirenler oldu’’ dedi.
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Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 14:34| Son Güncelleme : 31.07.2022 - 14:57
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