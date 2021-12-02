Satranç tahtasına bakmadan hamle yapıyor: 8 şampiyonluğu var

12 yaşındaki Şageldi Kurbandurduyev, satranç tahtasına bakmadan yaptığı hamlelerle rakiplerine şans tanımıyor. 8 yaşındayken dünya satranç şampiyonu olan Kurbandurduyev, ülkesi Türkmenistan’da da 7 kez şampiyonluk elde etti. Satrancı annesinden öğrendiğini anlatan Kurbandurduyev ‘‘Arkam dönükken ilk kez 5 hamle yapmayı denedim, sonra 10 hamle yaptım ve alıştım. Şimdiki hedefim ikinci kez dünya şampiyonu olmak’’ dedi. (Haber:Emirhan Ergen Kamera:Savaş Daldal)

Haberler - NTV 02.12.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 12:58

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