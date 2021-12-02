Satranç tahtasına bakmadan hamle yapıyor: 8 şampiyonluğu var
12 yaşındaki Şageldi Kurbandurduyev, satranç tahtasına bakmadan yaptığı hamlelerle rakiplerine şans tanımıyor. 8 yaşındayken dünya satranç şampiyonu olan Kurbandurduyev, ülkesi Türkmenistan’da da 7 kez şampiyonluk elde etti. Satrancı annesinden öğrendiğini anlatan Kurbandurduyev ‘‘Arkam dönükken ilk kez 5 hamle yapmayı denedim, sonra 10 hamle yaptım ve alıştım. Şimdiki hedefim ikinci kez dünya şampiyonu olmak’’ dedi. (Haber:Emirhan Ergen Kamera:Savaş Daldal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.