Savaş gemisinde patlayıcı testi: 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı
ABD Donanması, en gelişmiş uçak gemisinin şok sertliğini ölçmek için Atlantik Okyanusu’nda tatbikat gerçekleştirdi. Savaş gemisinde patlatılan 18 bin kg patlayıcı 3,9 büyüklüğünde deprem yarattı. Gemi seyir halindeyken gerçekleştirilen ilk patlayıcı testine ilişkin ABD Donanması’ndan ‘‘Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi USS Gerald R. Ford, 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapatmıştır’’ açıklaması yapıldı.
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ntv.com.tr 21.06.2021 - 12:48| Son Güncelleme : 21.06.2021 - 12:59
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