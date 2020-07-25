Savaşçı babaanne 85 yaşında fenomen oldu

8 yaşından bu yana geleneksel Hint savunma sanatı 'Lathi-Kathi' ile ilgilenen 85 yaşındaki Shanta Pawar, geçimini sokaklarda yaptığı gösterilerle sağlıyor. Pawar, Bollywood yıldızı Riteish Deshmukh'un sosyal medyada paylaştığı videonun ardından bir fenomen haline geldi.
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NTV 25.07.2020 - 15:08| Son Güncelleme : 25.07.2020 - 15:23
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