Savaşın bebekleri yaşama tutunuyor

Star Haber ekibi, yıllardır rejim güçleri tarafından bombalanan İdlib'in tek çocuk ve yeni doğan hastanesine girdi. Hastanede yetersiz beslenme ve korku nedeniyle erken doğan 17 bebek var. İlaç ve tıbbi malzeme bulmak zor. Hastane, Türkiye'nin destekleri ile ayakta duruyor.
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NTV 03.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 09:20
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