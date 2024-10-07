Savaşın dönüm noktaları: Gazze'ye bir yıldır ölüm yağıyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, bir yıl boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere ve yerinden edilmiş insanlara karşı çok sayıda hafızalara kazınan soykırım gerçekleştirdi. Yıl boyunca sığınma kampları, okullar, hatta hastaneler bile İsrail bombalarının hedefi oldu. Peki, Gazze'nin neredeyse tamamını enkaza dönüştüren savaşın dönüm noktaları neler? İşte bu sorunun yanıtı...
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