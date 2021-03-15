Savaşta gözlerini kaybeden Ansam ve Suriyeli çocuklar söyledi: Yürek Çırpınışı
Suriye'de Mart 2011'de halk gösterileriyle başlayan ve Esad rejiminin müdahalesiyle kan gölüne dönen iç savaş 10. yılını geride bıraktı. 7 milyona yakın Suriyeli ülkesini terk etti, en az 500 bin insan hayatını kaybetti. Bu korkunç bilançoda belki de en fazla acıyı çocuklar çekiyor. 2 buçuk milyon kadar Suriyeli çocuk, mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, bu çocukların çığlığını bir şarkıyla dile getirmeleri için kapıyı araladı. Savaşta gözlerini kaybeden 10 yaşındaki Ansam ve Suriyeli çocuklar ‘‘Yürek Çırpınışı’’ isimli şarkıda dünyaya şu sözlerle seslendi; ‘‘Yıkıntılar ve Ateş içinde, yaramız derinde... Sesimiz zayıf olsa da yüreğimizden gelen güçle haykırmak istiyoruz bir ümidi... Çocukluğumuzu geri istiyoruz. Hayata dönmek için çarpan yüreğimizi, duyun artık’’
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NTV 15.03.2021 - 16:25| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 16:54
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