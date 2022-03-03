Savaştan kaçan Afrikalılar tren ve otobüslerden indirildi

Avrupa'nın ırkçılıkla sınavı bitmiyor. Rus işgalindeki Ukrayna'dan kaçış bu durumu bir kez daha ortaya koydu. Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden 20 bine yakın öğrenci Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim görüyor. Gençler böylesi bir ayrımcılığa uğramanın kendilerinde yaşatttığı hayal kırıklığını sosyal medya hesaplarından tüm dünyaya duyurdular. Trenden indirilen de var, otobüsten indirilmek istenen de...

Haberler - NTV 03.03.2022 - 10:05 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 10:33

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