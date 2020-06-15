Seattle'da özerk bölge gerilimi

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD genelindeki protestolar sürüyor. Seattleda ise günlerce süren çatışmaların ardından polis bölgeden çekildi. Eylemcilerin, özerk bölge ilan ettiği alan dünyanın gündeminde... Günlerdir polisin giremediği alanda yaşananlar ABC Başkanı Donald Trumpı son derece öfkelendirmiş durumda...

NTV 15.06.2020 - 16:05 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 16:32

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