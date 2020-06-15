Seattle'da özerk bölge gerilimi

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD genelindeki protestolar sürüyor. Seattleda ise günlerce süren çatışmaların ardından polis bölgeden çekildi. Eylemcilerin, özerk bölge ilan ettiği alan dünyanın gündeminde... Günlerdir polisin giremediği alanda yaşananlar ABC Başkanı Donald Trumpı son derece öfkelendirmiş durumda...
Abone ol
Paylaş
NTV 15.06.2020 - 16:05| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 16:32
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.