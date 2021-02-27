Sebepsizce insanlara saldırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da sebepsizce insanlara saldıran 29 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saldırıların nedenleri tespit ediliyor. Kanuna uygun olarak karar verilecek sonuçlara göre bir inceleme yapılıyor” denildi.
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NTV 27.02.2021 - 15:18| Son Güncelleme : 27.02.2021 - 15:27
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