Sednaya'da ölümün korkunç yüzü: Geriye duvarlardaki isimler kaldı

Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesinden sonra rejim güçlerinin yaptığı katliamlar tek tek dünyanın gözü önüne seriliyor. Rejimin işkence ve ölüm merkezi olarak kullandığı Sednaya Hapishanesi'nin "Beyaz bina" bölümü görüntülendi. Şam'a 30 kilometre uzaklıktaki hapishanede binlerce kişi rejim güçleri tarafından sessiz ve sistematik şekilde öldürüldü. Onlardan geriye hapishane duvarlarına yazdıkları masajları kaldı.

Uluslararası kuruluşların raporları, Esad rejiminin Sednaya'da "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar yaptığını, alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.



Sednaya cezaevi yerleşkesinde, "beyaz bina" ve "kırmızı bina" olarak adlandırılan 2 gözaltı tesisi vardı.



"Kırmızı bina"da tutulanların çoğunluğunu 2011'den bu yana alıkonulan sivillerdi. İnsanlık dışı bir ortamda yaşamaya mecbur edildiler.



"Beyaz bina"da ise rejime "sadakatsizlik ettiği" gerekçesiyle alıkonulan subay ve askerler tutuluyordu.



Tutsaklar, genellikle Şam'ın Mezze bölgesinde bulunan askeri mahkemelerden birinde adaletsiz yargılamalarla karşı karşıya kalmalarının ardından bu binalara transfer edildiler.



Rejimin yıkılması ve Beşşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasından sonra Muhalifler insanlık dışı muameleye maruz kalan tutukluları serbest bıraktılar. Acı, kan, hastalık ve insanlık dışı muamelelerin yaşandığı karanlık odalar rejimin insanlık dışı yüzünü dünyanın gözü önüne serdi.