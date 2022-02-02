Sel felaketini çekerken bu görüntüyü de kaydetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Başkent Kito’da bir kadın evinde video çekerken çamur seline kapılmış bir kişiyi de görüntüledi. Sel felaketi ve ardından yaşanan toprak kaymasında 24 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Çamur seline kapılan kişinin akıbeti ise bilinmiyor.
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