Sel sonrası otoparkta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Asya ülkelerinde etkisini sürdüren Hinnamnor Tayfunu, Güney Kore’de hayatı felç etti. Ülkenin güneyindeki Pohang kentinde iki kişi, kapalı otoparkta mahsur kaldı. 12 saat boyunca kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen biri kadın iki afetzedenin kurtarılma görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Haberler - NTV 08.09.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 15:21

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