Sel sularının üzerinde deniz yatağında nargile içti

ABD'de etkili olan Ida Kasırgası, sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sel nedeniyle ABD'de 45 kişi hayatını kaybederken, New York'ta yaşayan bir adam, sel sularının üzerinde deniz yatağında nargile içerken görüntülendi.

NTV 03.09.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 03.09.2021 - 10:23

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