Selde can pazarı

Brezilya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 100'ü geçti. Sosyal medyada çok trajik görüntüler paylaşılıyor. Bu görüntülerden birinde, iki otobüsün sele kapılarak devrildiği görülüyor. Otobüsteki yolcular camları kırarak canlarını kurtarmaya çalışıyor. Suyun şiddetine dayanamayan iki otobüs de suda sürüklenerek gözden kayboldu.

Haberler - NTV 17.02.2022 - 15:26 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 16:52

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