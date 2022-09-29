Selde mahsur kalan kadın sürücünün kurtarıldığı anlar
ABD’nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası sırasında meydana gelen selde bir kadın sürücü aracında mahsur kaldı. Bel seviyesine ulaşan sel suları arasında yardım bekleyen kadını, iki itfaiyeci kurtarmayı başardı. İşte o anlar...
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