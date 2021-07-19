Selden kurtarılan Türk çift anlattı

Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşu kurtarmıştı. Komşuları Alexander Eisenmann tarafından kurtarılan Ayşe ve Salih Karaaslan çifti o anları anlattı. Salih karaaslan, sel felaketinde canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

NTV Haber 19.07.2021 - 22:19 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 22:21

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