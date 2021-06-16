Selin ardından örümcek istilası: Yol tabelalarına bile ağ ördüler
Avustralya’nın Victoria eyaletinde yoğun yağışın yol açtığı selin ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Islak zeminden kaçan örümcekler, kendilerini korumaya almak için her yere ağ ördüler. Eyalette ağaçların, otların üzerleri hatta yol tabelaları bile örümcek ağlarıyla kaplandı.
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NTV 16.06.2021 - 12:13| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 12:27
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