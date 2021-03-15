Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suriye İç Savaşının 10. yıldönümünde, savaş tecrübesine maruz kalmış 10 çocukla 10 ayrı söyleşi gerçekleştirdi. İlk çocukla yapılan röportaj sırasında kendisine yöneltilen ‘‘Seni en çok korkutan neydi?’’ sorusuna aynı anda patlayan bir bombanın sesiyle irkilen küçük kız çocuğu gülümseyerek şu cevabı veriyor; ‘‘İşte bu, bomba sesiydi’’...
Abone ol
Paylaş
NTV 15.03.2021 - 16:31| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 17:34
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.