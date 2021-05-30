Shakespeare’leri karıştıran sunucu sosyal medyanın diline düştü
Arjantin’de Kanal 26 sunucusu Noelia Novillo, ‘Shakespeare’ gafıyla gündem oldu. Sunucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve ‘Dünyada Covid-19 aşısı olan 2. kişi’ ünvanına sahip William Shakespeare’i, dünyaca ünlü İngiliz yazarla karıştırdı. Ve haberi anons ederken ‘‘İngiliz edebiyatının büyük ustası ve en önemli isimlerinden biri hayatını kaybetti’’ ifadelerini kullandı. Sunucunun bu anonsu sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Bir kulanıcı ‘‘Meğer İngiltere bizi 400 yıl öncesinden virüse karşı uyarmış, onlar da hala Çin’i suçlamaya devam ediyor’’ diyerek sunucuya kinayeli bir gönderme yaptı.
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NTV 30.05.2021 - 15:30| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 15:42
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