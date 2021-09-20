Sibirya'da bir üniversitede ateş açıldı: 3 kişi öldü

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir üniversitede ateş açıldı. Rus haber ajansları 3 kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde öğrencilerin panik içinde pencerelerden atladığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise üniversite binası dışında silahlı bir kişi görülüyor. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

NTV 20.09.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 10:25

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