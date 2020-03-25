Sıcak ve nem virüsü bitirecek mi? (Virüs-iklim ilişkisi)

Bilim insanları kuzey yarım kürede iklim koşulları değiştikçe ve hava sıcaklıkları arttıkça yeni tip corona virüs salgınının yavaşlayacağını umut ediyorlar. İngiliz The Financial Times gazetesi, konuya ilişkin yapılan farklı araştırmaları derledi. Bunlar arasında, virüsün yayılım hızının iklim koşullarına bağlı olmadığını savunan karşı görüş de var. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, konuya ilişkin detayları anlattı.

NTV Haber 25.03.2020 - 17:34 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 18:30

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