Sidney'i dolu vurdu: Mağazanın tavanı çöktü

Avustralya’nın Sidney kentinde fırtınanın ardından yağan dolu, hayatı felç etti. Dolu yağışı o kadar kuvvetli oldu ki, bir mağazanın tavanı çöktü. Müşteriler panikle kaçmaya çalışırken kayıp düşenler oldu. Araç ve evlerde hasara yola açan dolu yağışı nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 15:53 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 16:02

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