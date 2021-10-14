Sidney'i dolu vurdu: Mağazanın tavanı çöktü

Avustralya’nın Sidney kentinde fırtınanın ardından yağan dolu, hayatı felç etti. Dolu yağışı o kadar kuvvetli oldu ki, bir mağazanın tavanı çöktü. Müşteriler panikle kaçmaya çalışırken kayıp düşenler oldu. Araç ve evlerde hasara yola açan dolu yağışı nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı.
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