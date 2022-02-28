Sığınaklarda yaşam mücadelesi

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus saldırısından korunmak için bir spor salonunu sığınağa dönüştüren insanlar yaşam mücadelesi veriyor. Çoluk çocuk genç yaşlı onlarca birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. İşte sadece Mariupol’de değil, pek çok kentte, sığınaklarda korku içinde bekleyen Ukraynalıların dramı...
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