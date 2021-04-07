Sığınmacı çocukların dramı

Avrupa Birliğinin engellemeleri sebebiyle yıllardır Bosna Hersek'te sıkışıp kalan aileler, insanlık dışı şartlardan bıkıp yasadışı da olsa sınırı geçmeye çalışıyor. Sınırdan kaçak geçme denemeleri, çocuklar için artık bir oyuna dönüşmüş. Ancak bu son derece tehlikeli oyun hiç de çocuklara göre değil. NTV muhabiri Esma Çakır, Bosna Hersek'ten bildirdi.
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NTV 07.04.2021 - 12:12| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 12:25
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