Sığınmacılardan corona virüs için duygulandıran video

Corona virüs tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan’da da gündemi ve öncelikleri değiştirdi. Salgın öncesi Yunanistan’ın ana gündem maddesi göçmen kriziyken şimdi corona virüs tüm diğer sorunları unutturdu. Ancak göçmen sorunu corona günlerinde de Yunanistan için önemli bir faktör olmaya devam ediyor. (NTV Atina Muhabiri Derya Özcan)

NTV Haber 24.04.2020 - 17:06 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 17:12

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