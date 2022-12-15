Silahlı korsanlar Kızıldeniz’de Türk gemisini ele geçirmek istedi

Türk mürettebatlı bir gemi, 10 Aralık’ta Kızıldeniz’de seyir halindeyken, ağır silahlı korsanların saldırısına uğradı. Silahlı muhafızlarla korunan Türk gemisinden korsanlara anında karşılık verildi. Gemiyi koruyan şirketin yetkilisi yaşananları ve bölgede süren korsan tehlikesini NTV’ye anlattı. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

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