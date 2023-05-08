Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, çocuk parkında kaydırağa sıkıştı
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği çocuk parkında kaydıraktan kayarken içeride sıkıştığı görüldü. Gabriel Boric, bacaklarını havaya kaldırarak sıkıştığı kaydıraktan kurtulma mücadelesi verdi. Bir müddet dışarı çıkmak için uğraşan Boric, daha sonra kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıktı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.