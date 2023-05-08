Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, çocuk parkında kaydırağa sıkıştı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği çocuk parkında kaydıraktan kayarken içeride sıkıştığı görüldü. Gabriel Boric, bacaklarını havaya kaldırarak sıkıştığı kaydıraktan kurtulma mücadelesi verdi. Bir müddet dışarı çıkmak için uğraşan Boric, daha sonra kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıktı.

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