Şili'de salgın nedeniyle eylem yapanlar polisle çatıştı
Güney Amerika ülkelerinden Şili'de, karantina nedeniyle gelirlerini kaybettikleri için hükümetten gıda yardımı talep eden protestocular polisle karşı karşıya geldi. Salgın nedeniyle can kayıplarının arttığı Brezilya ve Meksika'da da ekonomideki kötü gidişata çare aranıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 19.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 17:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.