Şili'de salgın nedeniyle eylem yapanlar polisle çatıştı

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de, karantina nedeniyle gelirlerini kaybettikleri için hükümetten gıda yardımı talep eden protestocular polisle karşı karşıya geldi. Salgın nedeniyle can kayıplarının arttığı Brezilya ve Meksika'da da ekonomideki kötü gidişata çare aranıyor.

NTV 19.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 17:52

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