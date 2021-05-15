Sınırda tek başına

ABD’de göçmen krizi son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda... İltica başvurusu reddedilen aileler çareyi, çocuklarını sınırda tek başına bırakmakta buluyor. Çünkü ABD yönetimi refakatçisi olmayan çocukların ülkede kalmasına izin veriyor. Son olarak Teksas-Meksika sınırında bir grup çocuk daha devriye görevlileri tarafından bulundu.

NTV 15.05.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 16:23

DİĞER VİDEOLAR