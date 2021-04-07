Sıra dışı dünya rekoru

Almanya'nın Hamburg şehrindeki müzenin çalışanları, karantina günlerini rekor kırma hedefiyle çalışarak geçirdi. Dünyanın en büyük demiryolu minyatürünün bulunduğu müzede model treniyle en uzun melodi çalma rekoru kırıldı. Bu sayede Guinness rekorlar kitabına girildi.

NTV 07.04.2021 - 17:47 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 18:12

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