Sıra dışı manzara: Binlerce yumurta sahile vurdu

Arjantin'de inciye benzeyen binlerce salyangoz yumurtası sahili kapladı. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya vuran yumurtaların sayısı o kadar fazlaydı kı Arjantinliler bu sıra dışı manzaranın fotoğrafını çekmek için sahile akın etti.

ntv.com.tr 27.04.2021 - 14:11 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 14:26

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