Sıra dışı olay: Golf topuna yıldırım çarptı

ABD’nin Teksas eyaletinde sıra dışı bir olay yaşandı. Bir grup genç golf oynarken topa yıldırım çarptı. Yıldırım, 18 yaşındaki Tomas Gomez’in vurduğu golf topuna havada isabet etti. Gomez, arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o sıra dışı an için ‘‘Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim’’ dedi.
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ntv.com.tr 12.07.2021 - 09:43| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 09:52
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