Sıra dışı rekorlar: Elleriyle yürürken araba çekti
Çin'de Zhang Shuang elleriyle 50 metre yürüyerek araba çekmede en hızlı zaman rekorunu kırdı ve 1 dakika 13.27 saniye ile etkileyici bir performans sergiledi. ABD’de Tyler Phillips, pogo çubuğuyla en çok otomobilin üzerinden atlama rekorunu kırdı. Phillips, 2 m yüksekliğinde ve 1,6 m genişliğinde olan beş klasik Londra taksisinin üzerinden atladı. İngiltere’nin Leeds şehrinden 29 yaşındaki profesyonel jimnastikçi ve youtuber Ashley Watson, attığı 6 metrelik ters takla ile iki yatay çubuk arasındaki en uzun ters taklayı atarak rekor kırdı. Katarlı Ayoub Tauabe, Tek ayağının üzerinde 30 saniye boyunca takla atarak etkileyici bir performans sergiledi.
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