Sırbistan'da silahsızlanma adımları: 13 bin 500 silah toplandı
Sırbistan'da bu ay başında 17 kişinin öldüğü saldırıların ardından hükümet ruhsatsız silahları toplamak için kampanya başlattı. şimdiye kadar halktan toplanan 13 bin 500 silah sergiye çıkarıldı. Toplananlar arasında tanksavarlar ve roketatarlar da var.
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