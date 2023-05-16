Sırbistan'da silahsızlanma adımları: 13 bin 500 silah toplandı

Sırbistan'da bu ay başında 17 kişinin öldüğü saldırıların ardından hükümet ruhsatsız silahları toplamak için kampanya başlattı. şimdiye kadar halktan toplanan 13 bin 500 silah sergiye çıkarıldı. Toplananlar arasında tanksavarlar ve roketatarlar da var.

DÜNYA HABERLERİ