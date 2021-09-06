Sırtlanlara tasma takıp çocukları taşıyorlar

Nijerya’da tasma takılmış sırtlanlarla çocukların gezdirilmesine, hayvan hakları savunucularından tepki yağdı. Kalabalıkları eğlendirmeye çalışan sırtlan sahibi aileler, festivallerde tek bir gösteriden 150-400 TL arasında para kazanıyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde gerçekleştirilen gösteriler tartışmalara neden olsa da evcil sırtlanlar Nijerya kültürünün parçası olarak görülüyor.
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NTV 06.09.2021 - 12:30| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 12:49
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