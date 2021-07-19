Sivrisinek hortumu kamerada

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda bir kasaba sivrisinek istilasına uğradı. Böcek bilimciler, sivrisineklerin oluşturduğu hortumun tehlikeli olmadığını açıkladı. Hortumu, çiftleşmek için dişilerin etrafında dönen erkek sivrisinekler oluşturuyor. Küresel ısınma nedeniyle sivrisineklerin yumurta bırakacakları ortamların çoğalmasıyla sürülerin büyüdüğü ve bu görüntülerin bölgede her yıl yaşandığı belirtiliyor.

NTV 19.07.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 12:26

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