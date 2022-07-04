Siyahi genç kurşun yağmuruna tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde polis, siyahi bir gence yönelik orantısız güç kullanımıyla yine gündemde... 27 Haziran’da polisin Ohio’da 25 yaşındaki Jayland Walker adlı genci, kurşun yağdırarak öldürmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Eski senatör Nina Turner’ın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi. Olaya karışan polisler idari izne ayrılırken haklarında soruşturma başlatıldı.
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