Soğuk savaşın nükleer tehdidi geri döndü

Artan yaptırım açıklamaları ile her geçen gün yalnızlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer kartını masaya koydu. Putin, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri verdi. Soğuk savaşın da en önemli denge unsuru olan nükleer silahlar yeniden dünyanın gündeminde. Yakın tarihte nükleer silahların gölgesinde yaşananları gazeteci ve NTV Program yapımcısı Mete Çubukçu anlattı.
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NTV Haber 01.03.2022 - 00:52| Son Güncelleme : 01.03.2022 - 00:56
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