Sokağa çıkma yasağına takılmamak için karton koli kılığına girdi

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika’da bir kişi, polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Ülkede 1 Nisan’dan başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, sokağa özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.

 

DHA 02.04.2020 - 18:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 18:09

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