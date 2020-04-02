Sokağa çıkma yasağına takılmamak için karton koli kılığına girdi
Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika’da bir kişi, polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Ülkede 1 Nisan’dan başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, sokağa özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.
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DHA 02.04.2020 - 18:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 18:09
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