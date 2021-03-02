Sokağa çöp atanlar dikkat! Yapay zeka peşinizde

Bundan böyle sokağa çöp atanları 'Yapay zeka güvenlik kamera sistemi' yakalayacak!... Duran bir objeden sokağa atılanları, güvenlik kamerası tespit ederek işaretliyor ve bunların çöp olduğu bilgisini işliyor. Veri tabanından bu bilgiye ulaşan polis, sürücüyü tespit ederek 120 pound yani yaklaşık 1200 TL ceza kesiyor. İngiltere'nin Kent bölgesinde uygulanmaya başlanan sistemin kısa zamanda tüm ülkeye yayılması bekleniyor.
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NTV 02.03.2021 - 17:08| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 17:27
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