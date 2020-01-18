Somali'de bombalı saldırı

Somali'de Türk müteahhitlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayda 6'sı Türk 15 kişinin yaralandığı açıkladı. Bomba yüklü araç, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yerde patladı. O anlara ilişkin görüntüler kameraya böyle yansıdı.
18.01.2020 - 16:16| Son Güncelleme : 18.01.2020 - 16:37
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